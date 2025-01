Featured

Harburger Museum: Lost Places geht in die Verlängerung – Dann kommt Ralf Schwinge

Harburg – Die aktuelle Ausstellung im Harburger Museum, Lost Places – Archäologie der Gegenwart, geht in die Verlängerung. "Die erfolgreiche Ausstellung im Archäologischen Museum Hamburg ist wegen des großen Erfolges noch bis zum 27. April 2025 zu sehen", teilte das Museum am Donnerstag mit. Ursprünglich sollte die Schau bis 23. März zu sehen sein.

So bleibt der Sonderausstellungsbereich des Archäologischen Museums Hamburg noch bis zum 27. April ein magischer Ort: Das Archäologische Museum Hamburg entführt seine Besucherinnen und Besucher in die faszinierende Welt der Lost Places und zeigt – eingefangen in beeindruckenden Fotografien – spannende verlassene Orte in Hamburg, Deutschland und der Welt.

In der Ausstellung können Interessierte in diese vergessenen Orte eintauchen und dabei die verborgene Schönheit hinter den verfallenden Gemäuern entdecken. Lost Places sind Zeugen historischer Ereignisse, und einige von ihnen liegen direkt vor unserer Haustür in Hamburg und Umgebung, wo stillgelegte Industrieanlagen auf bessere Zeiten warten.

Anschließend dreht sich im Museum alles um die Kunst: „Harburg in neuen Ansichten“ lautet der Titel der Ausstellung des Stadtmalers Ralf Schwinge, die vom 23. Mai bis 7. September 2025 gezeigt wird.

Das Stadtmuseum Harburg nimmt die Besucher mit auf eine spannende Reise durch das facettenreiche Stadtbild des südlichsten Hamburger Bezirks. In der Ausstellung werden rund 150 faszinierende Skizzen, Zeichnungen und Gemälde des Harburger Künstlers Ralf Schwinge zu sehen sein, die den Stadtteil aus ganz aktuellen Perspektiven zeigen. Im Zentrum der Ausstellung steht ein monumentales 8 Meter großes Panorama. Dieses Werk lädt dazu ein, in die Atmosphäre der Stadt einzutauchen und sie aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben.