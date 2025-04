Featured

Lange Nacht der Museen: Das sind am Sonnabend die Highlights in Harburg

Harburg – Nachtschwärmer aufgepasst: Am Sonnabend, 26. April, findet die Lange Nacht der Hamburger Museen statt. Von 18 bis 1 Uhr öffnen 51 Hamburger Museen ihre Pforten für die Besucher. Die Tickets zum Preis von 17 Euro, ermäßigt 12 Euro, sind erhältlich in allen teilnehmenden Museen und an vielen Vorverkaufsstellen.

In Harburg öffnen vier Institutionen bei diesem Event ihre Pforten: Mit dabei sind das Harburger Museum, das electrum, Der Kunstverein Harburger Bahnhof und die Sammlung Falckenberg.

Das Museum in Harburg bietet zur Langen Nacht der Museen die Möglichkeit, gleich vier Ausstellungen zu besuchen: In der aktuellen Sonderausstellung „Lost Places – Archäologie der Gegenwart“ können Interessierte in vergessene Orte eintauchen.

Die archäologische Dauerausstellung bietet den Besuchern eine archäologische Erlebniswelt und sie erhalten faszinierende Einblicke in die Vor- und Frühgeschichte Norddeutschlands. Und alle Hamburg-Fans können in der Sonderausstellung „Hamburg von oben“ die Stadt einmal wie ein Vogel von oben betrachten: Historische Luftbilder ermöglichen einmalige Perspektiven.

Ein besonderes Erlebnis bietet zudem „Die Bischofsburg“ in der Hamburger Altstadt. Tief unter dem Straßenniveau gelegen, präsentiert sich eines der bedeutendsten Bodendenkmale der Hansestadt. Das Museum wird bis in die späten Abendstunden für das Publikum öffnen und ein umfangreiches Sonderprogramm auf die Beine stellen.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Harburg-Streifzug, bei dem man die größte Freiraumgalerie für Urban Art entdecken kann? Oder einem humorvollen Porträt, das der Karikaturist Jens Natter (Foto) von den Gästen in nur fünf Minuten erstellt?

Das electrum – Das Museum der Elektrizität in der Harburger Schloßstraße 1 direkt an der Fußgängerunterführung bietet „Feines aus der Heinzelkoch-Küche“: Entdecken Sie Clemens Wilmenrods innovative Welt des Kochens.

Die Besucher tauchen ein in die kulinarische Welt von Clemens Wilmenrod, dem Fernsehkoch, der seine Gäste mit „Ihr lieben, goldigen Menschen" begrüßte. „Entdecken Sie, wie er mit dem Infrarotgriff und Rezepten wie Toast Hawaii die Küche prägte. In dieser Führung erfahren Sie mehr über seine genialen Gerichte und die Technik, die das Kochen elektrisierte“, so dieVeranstalter. Beginn: 18.15, 20 und 22.30 Uhr

Außerdem wird „Der Wurstwiderstand“ unter die Lupe genommen. „Wir legen Spannung an ein Wienerwürstchen. Der fließende Strom erwärmt das Würstchen in Sekundenschnelle. Nicht nachmachen!", raten die Experten. Beginn: 20.30 und 21 Uhr.

In der Sammlung Falckenberg in der Wilstorfer Straße 71 stehen Führungen durch die Ausstellung „How’s My Painting? Malerei aus der Sammlung Falckenberg“ auf dem Programm. Sie beginnen um 18.30, 20, 21, 22 und 23 Uhr. Außerdem stehen um 19 und 20.30 Uhr Führungen durchs Schiebelager und die Jonathan-Meese-Räume auf dem Programm.

Im Kunstverein Harburger Bahnhof wird um 19 und 21 Uhr die Ausstellung „Eliza Wagener: Linger Longer, Windowpecker" in den Vitrinen auf Gleis 3 und 4 eröffnet.

Außerdem gibt es die Live-Performance des Audiostücks „A Guide to Windowpecking“ (Eliza Wagener) mit anschließender Listening Session „Glooming Silhouettes“ (Ava König und Georg von Rüdiger). Zu bewundern. Los geht es um 20.30 und 23 Uhr.