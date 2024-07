Featured

"LOL" und Ritterschlag für die Galerie 1565 im Harburger Binnenhafen

Harburg - Für die Galerie 1565 im Bornemannschen Haus im Harburger Binnenhafen ist es wie ein Ritterschlag. Der Verein Freunde der Kunsthalle, den es seit 1923 gibt und in dessen Vorstand immer der amtierende Direktor ist, so Galeristin Maya Meinecke, führt Führungen in der Galerie durch.

Das war nur ein Thema bei der neusten Vernissage unter dem Motto "LOL", die bis zum 3. Oktober läuft. Gezeigt werden Werke von Mona Claudine, Gideon Pirx, Sven Rosé, Joanna Mortreux und André Kunz. Was einen erwartet? Bilder geprägt von imaginären Tieren wie dem Orangenfuchs, Expressionismus. Recycling-Kunst. Skulpturen und figürliche Themen in Neonfarben.

Verlängert ist die Einzelausstellung zu Franz Kaiser in der ersten Etage. Sie läuft noch bis zum 20. September. zv