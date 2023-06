Mozart & mehr: Zwei großartige Musikerinnen mit wertvollen Instrumenten

Harburg - Die Geigerin Markéta Janoušková spielt eine wertvolle Lockey Hill-Geige als großzügige Leihgabe eines privaten Mäzens, die Bratscherin Andra Heesch eine von weltweit drei übrig gebliebenen Girolamo Brensio-Violas, die 1536 erbaut wurde.

Allein wegen ihrer weltberühmten Instrumente sind die beiden Ausnahmekünstlerinnen als Duo eine Besonderheit. Bei ihrem Konzert im Speicher am Kaufhauskanal am 21. Juni ab 20 Uhr spielen sie unter anderem Werke von Mozart und Carl Stamitz.



Seit einer gemeinsamen, kammermusikalischen Konzertreise durch Norwegen bilden sie das Vitti-Ensemble. Beide spürten beim ersten Aufeinandertreffen direkt eine musikalische, aber auch menschliche Verbindung und Energie. Als freischaffende Künstlerinnen haben sie sich in der deutschen und internationalen Kulturszene bereits einen festen Platz erarbeitet und legen seit Längerem einen Schwerpunkt bei der Betonung feministischer Ansätze in der Kulturvermittlung.



"Vitti" kommt aus dem indischen Sanskrit und vereint die Bedeutungen der deutschen Wörter Verständnis und Bewusstsein, im Englischen ähnlich dem Wort "consciousness". Für diese beiden Künstlerinnen ist der Name dieses Ensembles in doppelter Hinsicht Anspruch und Inspiration zugleich. Bei den Darbietungen geht es nie nur um die Repetition des Bekannten, sondern immer zunächst um das Durchdringen und Verständnis der Musik. Nur mit einem ganzheitlichen Ansatz kann dieser Punkt des Verständnisses erreicht werden, in dem neben der Notenliteratur auch die persönliche Perspektive und Historie der Komponisten erfasst und in die Interpretation einbezogen wird.

Reservierung unter sind unter hcb@speicher-am-kaufhauskanal.de möglich. dl