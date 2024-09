Featured

Neue Ausstellung: Im Harburger Museum dreht sich bald alles um „Lost Places“

Harburg – Brigitte Nolden geht – jetzt kommen die Lost Places: Nachdem sich von Mai bis September im Harburger Museum alles um die Kunst der Harburger Malerin Brigitte Nolden drehte, laufen jetzt die Vorbereitungen für die nächste Sonderausstellung.

Ab Freitag, 25.Oktober, entführt das Archäologische Museum Hamburg seine Besucher in die faszinierende Welt der Lost Places und zeigt – eingefangen in beeindruckenden Fotografien – spannende verlassene Orte in Hamburg, Deutschland und der Welt.

In der Ausstellung können Interessierte in diese vergessenen Orte eintauchen und dabei die verborgene Schönheit hinter den verfallenden Gemäuern entdecken. Lost Places sind Zeugen historischer Ereignisse, und einige von ihnen liegen direkt vor unserer Haustür in Hamburg und Umgebung, wo stillgelegte Industrieanlagen auf bessere Zeiten warten. Sie üben eine ganz eigene Faszination aus, und manche moderne Ruine birgt zugleich eine überraschende Geschichte.

In der Ausstellung werden 150 großformatige Bilder mit faszinierenden Motiven von ganz unterschiedlichen Lost Places gezeigt. Das Archäologische Museum Hamburg bietet passend zur Ausstellung ein Begleitprogramm mit Führungen und Vorträgen an, außerdem sind Besuche in verlassenen Bunkern geplant.