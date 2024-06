Featured

Sommerkonzert des Marmstorfer Schülerorchesters: Der Vorverkauf ist gestartet

Marmstorf – Das Sommerkonzert des Marmstorfer Schülerorchesters garantiert jedes Jahr einen großartigen Konzertabend. Dieses Jahr ist es am Sonnabend, 6. Juli, wieder so weit: Das Marmstorfer Schülerorchester unter Leitung von Bernhard Klein lädt zum Sommerkonzert in die Aula der Grundschule Marmstorf ein.

Natürlich wie immer mit dabei: Das Junge Orchester (Leitung Arturo Grolimund) sowie die Bigband Funky Hats (Leitung Claudia Sommerfeld). Der Vorverkauf für dieses Konzert hat jetzt begonnen: Karten zum Preis von sechs Euro sind ab sofort im Schulbüro der Grundschule im Ernst-Bergeest-Weg 54 erhältlich.