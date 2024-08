Featured

Viele Akteure beim Art-Cornern: Kulturkiosk wird zum Kunst-Treffpunkt

Harburg - Am kommenden Wochenende wird der KulturKiosk in der Blohmstraße zur Plattform für Kunst und Begegnung. Unter dem Motto "ART CORNERN" haben die Veranstalter Manon-Thérèse Hartmann und Patrick Schlie wieder Kunstschaffende aus der Region eingeladen.

Die Idee hinter "ART CORNERN" ist es, die Kiosk-Kultur in Harburg mit Kunst zu verbinden. Unterschiedliche Künstler präsentieren im und um den Kiosk ihre Kunstwerke und am Sonntag gibts dann dazu Musik auf die Ohren, mit Italo-Disco, Funk, House and Indie Dance von DJ B:Zar. Der Harburger Musiker Jan Schröder ist ebenfalls dabei. Folgende Künstler sind an diesem Wochenende am Start:

Sonnabend, 31. August, 16 bis 22 Uhr: Resi (www.resis-art.de) mit Gemälden, Tierischem und Tüdelkram, André Maiwald mit Leinwandinstallationen und luminierten Illustrationen, Jan Peter Wegner alias Leuchtturm-Jan mit genähten Leuchttürmen, gefüllt mit Sand, der Holzskulpturen-Schnitzer Sören Noffz, Peter Noßek mit ausgewählten Kunst-Titelblättern des Harburger Blattes, gestaltet von Ralf Schwinge und Bernd Muss und auch der Urban Art Künstler „Brozilla“(www.brozilla.org) ist mit von der Partie.

Sonntag,1. September, 15 bis 21 Uhr: Resi, Bernd Muss mit Skulpturen, Art and Tatoo, André Böndel- Moderne Kunst, WETON - Innovationen aus Restbeton, Philine Hartmann-Holzschnitte und Zeichnungen, Jenny- DUDETTES & ART, Bilder und Sticker, Sören Callsen- Poesie und Jan Peter Wegner alias Leuchtturm-Jan mit genähten Leuchttürmen, gefüllt mit Sand.