Wolfgang Beckers "Käpt’n Birnbaum" - ein Buch mit 30 Kurzgeschichten aus Harburg

Harburg - Harburg Stadt und Land kennt Wolfgang Becker, Jahrgang 1967, wie seine Westentasche. Jahrzehnte war er bei den Harburger Anzeigen & Nachrichten. Später berichtete er für ein Wirtschaftsmagazin.

Jetzt hat er ein Buch mit dem Titel „Käpt’n Birnbaum und der Letzte seiner Art“ geschrieben. Es ist nicht sein erstes - aber ein ganz persönliches Buch. Es sind Kindheitserinnerungen, die als Kurzgeschichten erzählt werden. „Ursprünglich hatte ich vor, meinen Kindern ein bisschen Familiengeschichte in gebundener Form zu hinterlassen", so Becker Aus anfänglich einem Dutzend Themenideen wurden schließlich mehr als 30 Kurzgeschichten, die wie ein Puzzle das Kinderleben in den 1960er-Jahren beschreiben.

Die Geschichten bringen rüber, wie sich die Wirtschaftswunder-Jahre für einen Jungen im Süden Hamburgs darstellten. „Das Leben war bunt, spannend, geprägt von der Kriegsgeneration, nicht selten verstörend, durchaus auch mal gefährlich und oft von einer gewissen Komik", sagt Becker. "All das findet sich in den Texten wieder.“

Seit Oktober ist das Buch im Handel erhältlich und über den Verlag Books on Demand im deutschsprachigen Raum mittlerweile in rund 6000 Buchhandlungen gelistet, darunter Heymann, Thalia und Hugendubel. Wer den Titel bei Google eingibt, bekommt zudem sofort diverse Vorschläge für eine Online-Bestellung. zv