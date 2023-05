„Soundcheck Harburg“: Zweites Bandfestival am IKG

Marmstorf – Unter dem Titel „Soundcheck Harburg“, findet am Dienstag, 23. Mai, am Immanuel-Kant-Gymnasium in Marmstorf zum zweiten Mal ein Open-Air-Bandfestival statt.

„Soundcheck Harburg Reloaded“ beginnt um 18 Uhr im Innenhof der Schule Am Pavillon. Der Eintritt kostet 4 Euro.

Neben schuleigenen Künstlern nehmen Bands von auswärtigen Schulen nördlich der Elbe teil, um ihr musikalisches Können bei angenehmer und einladender Atmosphäre präsentieren zu können. cb