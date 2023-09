50 Jahre Hallenbad Over: Veranstaltungen und Aktionen zum Jubiläum

Over - Das Seevetaler Hallenbad in Over wird am 27. September 50 Jahre alt, Grund genug für Feierlichkeiten: Mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen rund um den Schwimmsport wird dieser runde Geburtstag vom 3. bis zum 27. September gefeiert.

Auftakt der Veranstaltungsreihe ist ein „Schwimmen für Jedermann“ am Sonntag, 3. September, von 8 bis 10 Uhr. Eine Begrüßung durch Seevetals Bürgermeisterin Emily Weede zusammen mit dem stellvertretenden Ortsbürgermeister von Over, Bullenhausen und Groß Moor, Frank Schmirek, und ein anschließendes Anschwimmen geben den Startschuss, im Anschluss gibt es einen kleinen Snack mit Kaffee, Tee und Getränken im Foyer des Hallenbades.

Im Lauf des Vormittags startet außerdem der „Kinder-Spiele-Tag“, von 10 bis 15 Uhr präsentiert das Schwimmbadteam Aktivitäten und Badespaß für Kinder.

Ein vielfältiges Programm für Jung und Alt erwartet alle Wasserratten den ganzen Monat über: Weiter geht’s am Freitag, 8. September, hier wird von 18 bis 21 Uhr das Sportschwimmen „Fit ins Wochenende“ angeboten. Am Donnerstag, 14. September, findet von 6.30 bis 9.30 Uhr das Frühschwimmen statt, für die ganz Ausgeschlafenen diesmal mit „Wassergymnastik für Jedermann“ ab 8 Uhr.

Alle Termine und Kurse sind gebündelt online unter http://www.baden-seevetal.de zu finden. Bei allen Aktionen ist der Eintritt kostenlos, Anmeldungen sind nicht erforderlich.