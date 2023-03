A7: Unfall mit Trunkenheit und Fahrerflucht

Thieshope – Unfall mit Trunkenheit und Fahrerflucht auf der A7: In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein, mit zwei Personen besetzter, Transporter an der AS Thieshope auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden aufzufahren. In der Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, überquerte den Grünstreifen und geriet direkt auf die Hauptfahrbahn.

Ein dort fahrender PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Transporter. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und der PKW kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Die Beifahrerin des PKW wurde bei dem Unfall verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden.

Statt vor Ort zu verweilen flüchteten der Fahrzeugführer des verursachenden Transporters sowie sein Beifahrer zu Fuß von der Unfallstelle und ließen ihr Fahrzeug zurück. Sie konnten im weiteren Verlauf durch Beamte der Autobahnpolizei Winsen jedoch gestellt werden.

Beide Insassen waren stark alkoholisiert (1,6 und 1,9 Promille). Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur tatsächlichen Fahrzeugführereigenschaft dauern an. cb