Apostelkirche: Gemeindepädagoge wird mit Gottesdienst verabschiedet

Eißendorf – Nach über 20 Jahren als Gemeindepädagoge wird Felix Gehring die Ev.-Luth. Apostelkirche in Eißendorf verlassen. Am Sonntag, 27. August, um 11 Uhr findet in der Kirche am Hainholzweg ein Gottesdienst zur Verabschiedung des Gemeindepädagogen Felix Gehring statt.

Nach über 20 Jahren segensreicher Arbeit für Jung und Alt verlässt Felix Gehring die Gemeinde und wird Gemeinschaftspastor in Gödenstorf. Die Gemeinde blickt sehr dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück.

Felix Gehring freut sich auf die neue Herausforderung: „Nach 21 Jahren Apostel werde ich die Gemeinde schweren Herzens und gleichzeitig voller Freude im Sommer verlassen.“

Pastor Burkhard Senf erklärt: „Felix Gehring hat die Apostelkirchengemeinde stark geprägt. Viele Menschen haben durch ihn einen Zugang zum Glauben gefunden. Wir sind sehr dankbar für seine Liebe und sein Herzblut, die in seiner Arbeit deutlich wurden und wünschen ihm Gottes Segen für seine neue Aufgabe.“ cb