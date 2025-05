Ashausen: Doppelter Einbruch in Snackautomaten ohne Beute

Ashausen - Doppelter Einbruch in Snackautomaten- trotzdem keine Beute: In der Nacht zu Sonnabend versuchten Täter einen am Bahnhof aufgestellten Snackautomaten aufzubrechen.

Der Versuch misslang, so dass die Täterschaft in der Nacht zu Sonntag erneut einen Versuch unternahm, bei dem es gelang, die Tür gewaltsam zu öffnen.

Durch einen Zeugen wurden sie bei der Tatausführung gestört und flüchteten erneut ohne Beute vom Tatort.