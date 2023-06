Auf rivalisierende Fußballfans eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Buchholz – Nächtliche Auseinandersetzung in Buchholz: Donnerstag gegen 0.55 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei an der Hamburger Straße gemeldet. Zunächst hatten sich fünf junge Menschen im Alter von 17 und 18 Jahren, Fans des FC St. Pauli, an einer Bushaltestelle in Höhe der Friedrichstraße aufgehalten.

Nach Zeugenangaben stürmte plötzlich eine Gruppe von etwa 20, zum Teil vermummten Personen auf die fünf zu und trieb sie unter lauten "HSV"-Rufen auseinander. Mindestens drei der fünf wurden aus der Gruppe heraus geschlagen und getreten, so dass sie sich zum Teil in ärztliche Behandlung begeben mussten. Die Gruppe der Angreifer zerstreute sich anschließend sofort wieder.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen im Stadtbereich konnten keine Verdächtigen mehr angetroffen werden. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, oder die gesehen haben, wie sich die Gruppe im Bereich zwischen Hamburger Straße und Buenser Weg gesammelt und maskiert hat. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter Telefon 04181 2850 entgegen. cb