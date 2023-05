Bagger umgestürzt: Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Wilhelmsburg

Wilhelmsburg - Bei einem Arbeitsunfall in Wilhelmburg wurde am Sonnabend ein 55-jähriger Mann tödlich verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen arbeitete der Mann mit einem Bagger auf dem Betriebshof einer Firma in der Peutestraße, als er auf bislang ungeklärte Weise verunfallte und der Bagger auf ihn stürzte.

Ein Arbeitskollege des 55-Jährigen richtete den Bagger mit einem Radlader auf und begann mit der Durchführung von Reanimationsmaßnahmen bei dem lebensgefährlich Verletzten.

Unter notärztlicher Fortführung der Maßnahmen wurde dieser mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.

Angehörige des Verstorbenen wurden in der Folge durch Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams (KIT) betreut. Beamte der für Arbeitsunfälle zuständigen Fachdienststelle (LKA 45) übernahmen die Ermittlungen. cb