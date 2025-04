Bendestorf: Porsche ausgeschlachtet

Bendestorf - Erneut haben Teilediebe im Landkreis Harburg ein Fahrzeug ausgeschlachtet. Diesmal traf es einen Porsche, der in der Kirchstraße auf einem Privatgrundstück geparkt war. Die Täter öffneten das Fahrzeug und bauten unter anderem das Lenkrad, Scheinwerfer, Spiegel und Stoßstange ab. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, denen in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kirchstraße aufgefallen sind, möchten sich unter Telefon 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz melden. zv