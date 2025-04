Bendestorf: Tatverdächtiger nach mehreren Kleinfeuern ermittelt

Bendestorf - In der Zeit zwischen dem 21. März und 3. April kam es wie berichtet in Harmstorf und im benachbarten Bendestorf zu insgesamt neun gemeldeten Kleinfeuern, bei denen zumeist wenige Quadratmeter Grasboden am Fahrbahnrand oder Unterholz brannten. In zwei Fällen wurden dabei Weidezaunpfähle beschädigt.

Nach einem Hinweis auf eine verdächtige Person, die am 3. April beobachtet wurde, wie sie eine Hecke in Brand gesetzt hatte, das Feuer vom Zeugen aber sofort ausgetreten werden konnte, hat die Polizei den Tatverdächtigen identifiziert. Es handelt sich um einen 16-Jährigen aus der Samtgemeinde Jesteburg. Er hat eingeräumt, die Feuer gelegt zu haben.

Gegen den Jugendlichen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.