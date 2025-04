Bendestorf: Zwei Autos aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen

Bendestorf - In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in Bendestorf zwei Autos aufgebrochen. In der Zeit zwischen 20.10 Uhr und 7.35 Uhr traf es einen 5er BMW, der auf einem Parkplatz an der Straße Am Irmenhof stand. Die Täter öffneten das Fahrzeug und bauten Teile des Armaturenbretts sowie der Mittelkonsole aus. Zudem stahlen sie einen Außenspiegel.

Im Waldfriedenweg war ein Mercedes, der in einem Carport auf einem Privatgrundstück stand, betroffen. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 7.30 Uhr schnitten die Täter das Stoffverdeck des Fahrzeugs auf und bauten anschließend Lenkrad, vordere Stoßstange und Scheinwerfer ab.

In beiden Fällen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.