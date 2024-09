Bezirk Harburg: Schulen ausgezeicnet

Harburg - Die Frieda-Stoppenbrink-Schule in Neugraben und das Friedrich-Ebert-Gymnasium in Heimfeld wurden als „Blühende Schulen 2024“ prämiert. Neugrabener Schüler legten ein Biotop für Kleintiere an. Die Gymnasiasten haben ebenfalls ein Biotop für Tiere eingerichtet und das Thema im Unterricht eingearbeitet. Beide Schulen bekamen 500 Euro von der Loki Schmidt Stiftung. Insgesamt wurden in Hamburg zehn Schulen ausgezeichnet. zv