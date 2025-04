Buchholz: 18-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Buchholz - Gefährliche Körperverletzung in Buchholz: Samstagmittag zwischen 13 Uhr und 13.35 Uhr wurde an der Tankstelle in der Hannoverschen Straße (B3) ein 18-Jähriger durch Messerstiche verletzt. Durch zwei Verkehrsteilnehmer wurde der am Bauch blutende Mann bemerkt und erstversorgt.

Der 18-Jährige wies eine Stichverletzung im Bauchbereich auf und wurde dadurch leicht verletzt. Die genauen Umstände zur Tathandlung, einem Tatort sowie zur Täterschaft sind derzeit noch unbekannt.

Die Polizei bittet die beiden Ersthelfer sowie gegebenenfalls weitere Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen geben können, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.