Buchholz: 23-Jährige vertreibt Exhibitionisten mit dem Handy

Buchholz – Die Polizei in Buchholz ist auf der Suche nach einem Exhibitionisten: Am Freitagmittag pfiff der Mann in einem Waldweg hinter der Märchensiedlung einer 23-Jährigen hinterher, um auf sich aufmerksam zu machen. Dabei manipulierte er an seinem Genital und winkte die Frau zu sich heran.

Als diese ihr Handy zückte, flüchtete der Täter. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, und ungefähr 35 bis 40 Jahre alt, normale Statur, Arbeitskleidung mit dunklen Applikationen, südländisches Erscheinungsbild, schwarzer Bart und dunkle Haare.

Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181 / 2850 entgegen.