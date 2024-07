Buchholz: 85-Jähriger die Geldbörse gestohlen und Konten geräumt

Buchholz - Eine 85-jährige Frau ist am Mittwoch in Buchholz von Unbekannten bestohlen worden. Die Frau war gegen 13 Uhr im Aldi-Markt am Sprötzer Weg einkaufen, als die Diebe ihr die Geldbörse aus dem im Einkaufswagen hängenden Einkaufsbeutel entwendeten.

Unmittelbar nach dem Diebstahl der Geldbörse konnten die Täter mit den darin befindlichen EC-Karten mehrere tausend Euro von verschiedenen Konten abheben.