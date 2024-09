Buchholz: An zwei Stellen gezündelt

Buchholz - Ein Brandstifter hat in der Nacht zum Freitag an zwei Stellen Feuer gelegt. Zunächst brannte ein Bushäuschen am Seppenser Mühlenweg, nachdem es dort eine kleine Explosion gegeben hatte. Knapp zwei Stunden später, gegen Mitternacht, brannte ein Altkleidercontainer am Fasanenstieg. Der Gesamtschaden wird mit etwa 1500 Euro beziffert.

Die Polizei hat zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht zu beiden Fällen Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise unter Telefon 04181 2850. dl