Buchholz: Autofahrer kommt In der Kurve von Fahrbahn ab

Buchholz – Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf dem Buenser Weg in Buchholz leicht verletzt worden. Der Mann war laut Polizei gegen 1.25 Uhr mit einem Mercedes-Sprinter auf der Straße unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Fahrzeug auf einem angrenzenden Feld stehen blieb.

Der Fahrerairbag löste aus. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.