Buchholz: Diebe flüchten mit vollem Einkaufswagen

Buchholz - Mit einem vollen Einkaufswagen flüchteten zwei besonders dreiste Diebe am Sonnabend aus dem Aldi-Markt an der Hamburger Straße. Die Täter hatten den Wagen einfach durch den Eingangsbereich geschoben, mum so nicht an der Kasse vorbei zu müssen. Als sie angesprochen wurden, flüchteten sie samt Einkaufswagen in Richtung Buchholzer Innenstadt. Das Duo entkam mit der Beute.

Die Tat passierte gegen 17:50 Uhr. Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden. Hinweise unter Telefon 04181-2850. zv