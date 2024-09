Buchholz: Diebe in Supermärkten

Buchholz - Gleich der erste Kunde, der am Samstagmorgen in den Supermarkt an der Lindenstraße kam, war ein Langfinger. Der 56-Jährige steckte sich eine Flasche Schnaps. Ein Mitarbeiter bemerkte die Tat. Der Mann wurde gestoppt und die Polizei gerufen. Die leitete ein Strafverfahren ein.

In der Niedersachsenstraße klaute eine 42-Jährige aus einer Spendenbox Pfandbelege. Als sie die an der Kasse einlösen wollte, wurde die Polizei gerufen. Auch gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. zv