Buchholz: Festgenommener Einbrecher kam wieder frei

Buchholz - Bereits am Dienstag haben Polizisten am Tanneweg einen Einbrecher (35) festgenommen, der dort in ein Einfamilienhaus eingestiegen war. Die Bewohner hatten den Täter bemerkt und Alarm geschlagen.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann mit einem bislang unbekannten Komplizen in der Nacht auch an einem gescheiterten Automatenaufbruch beteiligt war. Videoaufnahmen belegen das.

Die zuständige Staatsanwaltschaft sah keinen Grund einen Haftbefehl zu beantragen. Der Mann kam wieder auf freien Fuß. zv