Buchholz: Festnahme nach Feuer im Café

Buchholz – Bei einem Feuer in einem Café in der Buchholzer Innenstadt ist ein 18-jähriger festgenommen worden. Am Montagmorgen, kurz nach Mitternacht wurde der Leitstelle der Polizei ein Brand in einem Cafe in der Lindenstraße in der Buchholzer Innenstadt mitgeteilt.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Cafe bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Häuser übergriff. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Aufgrund vorgefundener Spuren am Tatort ergab sich der Verdacht auf eine vorsätzliche Herbeiführung des Feuers. Ferner gab es Hinweise auf einen 18-jährigen Mann aus Buchholz, der in Verdacht steht, das Feuer gelegt zu haben.

Noch in der Nacht wurde der Mann aufgesucht und seine Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht. Dabei wurden Spurenträger aufgefunden und beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

Der Beschuldigte befindet sich aktuell noch im Gewahrsam der Polizei und ist vorläufig festgenommen.