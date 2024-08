Buchholz: Feuerwehrfahrzeug für die Ukraine

Buchholz - Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Brody und Buchholz hat die Nordheidestadt jetzt ein Tanklöschfahrzeug an die Feuerwehr in der befreundeten ukrainischen Stadt gespendet. Es hansdelt sich um ein Fahrzeug aus dem Jahr 1995, das bisher für die Ortsfeuerwehr Buchholz, die Ortsfeuerwehr Holm und zuletzt am Feuerwehrstandort der Stadtwerke im Einsatz war und mittlerweile durch ein anderes Modell ersetzt wurde.

Das Fahrzeug wurde von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz im Rahmen der „Feuerwehr-Hilfsbrücke-Ukraine“ als Teil eines Konvois über Brandenburg nach Krakau gefahren. Dort wurde es schließlich dem Bürgermeister von Brody, Anatolii Beley, übergeben. wg