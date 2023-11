Buchholz: Häusliche Gewalt mit einem Verletzten

Buchholz – Ein Fall von häuslicher Gewalt, bei der eine Person verletzt wurde, beschäftigt die Polizei in Buchholz. Am Sonntag gegen 13.40 Uhr, wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gerufen. Ein 42-jähriger Mann hatte nach Angaben anderer Familienangehöriger zunächst in der eigenen Wohnung randaliert und im Streit seine 39-jährige Frau geschlagen.

Der 19-jähriger Sohn versuchte, den 42-Jährigen zu stoppen, woraufhin dieser ein Küchenmesser nahm und damit versuchte, den 19-Jährigen anzugreifen. Dieser konnte ausweichen, wurde aber im Gerangel oberflächlich verletzt.

Der Sohn lief daraufhin zu den Nachbarn und ließ die Polizei rufen. Als die ersten Beamten eintrafen, fanden sie den 42-Jährigen mit Schnittverletzungen in der Wohnung liegend vor. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus und musste operiert werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzungen gegen den 42-Jährigen eingeleitet. Geprüft wird nun, ob die Schnittverletzungen während des Gerangels verursacht wurden oder der Mann sie sich nach der Auseinandersetzung selbst beigebracht hat. cb