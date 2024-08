Buchholz: Lack an Autos zerkratzt

Buchholz - Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende in der Straße Am Radeland mehrere Fahrzeuge beschädigt. Sie zerkratzten in der der Nacht zum Sonntag an mindestens drei dort abgestellten Autos den Lack auf der Beifahrerseite.

Die Polizei hofft, dass die Täter beobachtet wurden. Zeugen, denen in dem Bereich in der Zeit von Samstag, 16:30 Uhr und Sonntag, 9 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, möchten sich unter Telefon 04181 2850 melden. dl