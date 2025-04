Buchholz: Ladendieb leistet Widerstand und verletzt zwei Beamtinnen

Buchholz - Ein 26-jähriger Mann hat Montag für einen Polizeieinsatz am Bahnhof in Buchholz gesorgt. Kurz nach 21 Uhr war er in einem Discounter an der Lindenstraße dabei beobachtet worden, wie er eine Wodkaflasche in seine Jacke steckte und damit durch den Kassenbereich ging.

Am Ausgang wurde er vom Personal angehalten. Die Flasche gab er wieder heraus, flüchtete dann aber in Richtung Bahnhof. Beamte sahen ihn und nahmen die Verfolgung auf. In einem Metronom am Bahnsteig konnte der Mann schließlich ergriffen werden.

Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Letztlich musste der Mann von mehreren Beamten fixiert und über den Bahnsteig zum Streifenwagen getragen werden, weil er sich gegen die Maßnahmen sperrte. Auch auf der Dienststelle schlug und trat der Mann weiter um sich. Zwei 27 und 40 Jahre alte Polizistinnen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Der 26-Jährige blieb in Gewahrsam. Da er mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Gegen den 26-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.