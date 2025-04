Buchholz: Möglicherweise gestohlene Handtasche gefunden - Polizei sucht Zeugen

Buchholz - Bereits am 27. Januar war einer Frau in Jesteburg beim Einkaufen die Geldbörse aus ihrer Jackentasche entwendet worden. Neben einigen hundert Bargeld hatte die Frau auch sämtliche Papiere in der Geldbörse dabei. Ein Täter konnte seinerzeit nicht ermittelt werden.

Am 23. Februar meldete sich ein Zeuge aus Buchholz, dem in der Poststraße in einem Beet eine Geldbörse aufgefallen war. Darin befanden sich noch zahlreiche Papiere der Geschädigten aus Jesteburg. In diesem Zusammenhang gab der Zeuge an, bereits Ende Januar eine schwarze Handtasche auf seinem Grundstück aufgefunden zu haben. Auch diese gab er nun bei der Polizei ab.

Es handelt sich um eine schwarze Damenhandtasche in Lederoptik. Die Tasche ist von der Marke Bershka und hat silberfarbene Ketten als Tragegriffe. Die Polizei vermutet, dass auch diese Handtasche zuvor gestohlen worden war, konnte sie aber bislang keiner Straftat zuordnen.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.