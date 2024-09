Buchholz: Mit 1,9 Promille in Schlangenlinien auf dem Fahrrad

Buchholz - Am Sonnabendmorgen melden Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Fahrradfahrer, der die Steinbecker Straße in deutlichen Schlangenlinien befährt. Der 32-Jährige wurde durch die eingesetzten Beamten in der Steinbecker Straße angetroffen und gestoppt.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. Es folgte eine entsprechende Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihm droht nun der Entzug der Fahrerlaubnis.