Buchholz: Mit Kokain aber ohne Führerschein am Steuer

Buchholz - Eine Zeugin meldete am Donnerstagabend einen Mercedes, der in auffälliger Weise zwischen Sprötze und Buchholz unterwegs war. Das Fahrzeug wurde teilweise auffällig langsam geführt, hielt zwischenzeitlich sogar an. Mehrmals fuhr der Wagen in Schlangenlinien.

Im Bereich der Bremer Straße hatte der Wagen auf einem Parkplatz angehalten. Dort kontrollierten Polizeibeamte den 38-jährigen Fahrer, der zunächst vehement abstritt, den Wagen geführt zu haben.

Wie sich herausstellte, hat der Mann keine Fahrerlaubnis. Bei einem Drogentest zeigte dieser eine Beeinflussung durch Kokain an. Gegen den 38-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.