Buchholz: Nach dem Unfall in die Psychiatrie

Buchholz – Nach dem Unfall in die Psychiatrie: Ein 33-jähriger Mann hat am Sonntag für einen Polizeieinsatz am Kreisverkehr Hamburger Straße/Nordring gesorgt. Gegen kurz vor 20 Uhr war der Mann mit seinem PKW von der Hamburger Straße aus linksherum in den Kreisverkehr gefahren. Hierbei überfuhr er zwei Verkehrszeichen, verlor die Kontrolle über den Wagen und geriet schließlich nach links von der Fahrbahn ab in einen Straßengraben.

Als Unfallzeugen an das Fahrzeug herantraten, um dem vermeintlich verletzten Fahrer zu helfen, hatte dieser plötzlich ein Messer in der Hand und stieg aus seinem Wagen aus. Der Mann ging auf die Straße, drohte in Richtung umstehender Verkehrsteilnehmer und stach mit dem Messer in die Motorhaube eines unbeteiligten Fahrzeuges, bevor Polizeibeamte wenige Momente später eintrafen und den Mann zu Boden bringen und festnehmen konnten.

Aufgrund seines psychischen Gesamtzustandes wurde nach einer ärztlichen Begutachtung die zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Gegen den 33-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.