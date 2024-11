Buchholz: Porsche GT aus Tiefgarage gestohlen

Buchholz - In der Straße Ole Wisch hat ein Autobesitzer seinen lila Porsche 911 GT sicher verwahrt geglaubt. Über einen Monat wurde offenbar nicht nach dem in einer Tiefgarage abgestellten Fahrzeug gesehen. Jetzt wurde festgestellt: der 150.000 Euro teure Sportwagen ist weg. Er wurde in der Zeit seit Anfang Oktober gestohlen. Die Tat schien gezielt passiert zu sein. Hinweise auf die Autodiebe gibt es bislang nicht. zv