Buchholz: Sperrungen wegen Stadtlauf

Buchholz - Aufgrund des Buchholzer Stadtlaufs, der am Sonntag, 22. Juni, zum 26. Mal stattfindet, müssen sich Verkehrsteilnehmer auf erhebliche Einschränkungen in der Buchholzer Innenstadt einstellen: So werden der Innenstadtring (Schützenstraße, Hamburger Straße - ab Einmündung Bendestorfer Straße -, Kirchenstraße, Lindenstraße, Neue Straße und Breite Straße), die Steinbecker Straße (bis Einmündung Am Mühlenberg), der Dibberser Mühlenweg, der Veilchenweg, die Brandenburger Straße sowie der Pferdeweg für den Verkehr von 7.30 bis etwa 18.30 Uhr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Zu Sperrungen kommt es zudem im Bereich der Zufahrten der Fußgängerzone sowie beim Famila-Parkdeck und dem Caspers Hoff. Bereits ab Freitag, 20. Juni, 18 Uhr ist darüber hinaus der Rathaus-Parkplatz gesperrt. Die Sperrungen enden am Sonntag, 22. Juni, um 22 Uhr. Achtung: Wer im temporären Halteverbot parkt, wird am Sonntagmorgen ab 6 Uhr abgeschleppt.