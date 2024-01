Buchholz: Straßensperrung wegen plötzlicher Glätte

Buchholz - Die K 72 bei Buchholz ist am Montag zeitweise voll gesperrt worden. Auf der hügeligen Strecke kam es durch den plötzlich einsetzenden Schneefall zu akuter Glätte. In der Folge konnten schwerere Fahrzeuge an den Aufstiegsstrecken nicht mehr vorwärtskommen.

Eine 54-jährige Frau, die mit ihrem Auto versuchte, an einem feststeckenden Laster vorbeizufahren, kam dabei von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Die Frau erlitt einen Schock und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem auch Busse auf der Strecke stecken blieben, sperrte die Polizei die Straße zwischen Holm-Seppensen und Sprötze komplett. Erst nachdem Räum- und Streufahrzeuge die Strecke wieder nutzbar gemacht hatten, löste sich der Stau auf.