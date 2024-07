Buchholz: Streit eskaliert – Mann mit Messer verletzt

Buchholz - Auf einem Schotterplatz in der Nähe vom Bahnhof Buchholz kam es am Sonntag gegen 17.30 Uhr in einer Gruppe zu einem Streit. Im weiteren Verlauf dieses Streites entwickelte sich dann zunächst eine handfeste Auseinandersetzung, wobei ein 25-jähriger Mann aus Buchholz dann mit einem Küchenmesser seinen Kontrahenten (33) am Arm verletzte.

Die Verletzung war so stark, dass das Opfer im Krankenhaus behandelt werden musste. Da der Täter unter Alkoholeinfluss stand wurde die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Außerdem wurde der Mann zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt.