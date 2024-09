Buchholz: Streit in Sozialunterkunft mit Hammer und Messer

Buchholz - Am Sonntag wurde die Polizei in eine städtische Sozialunterkunft an der Bremer Straße gerufen. Drei Männer waren gegen 20 Uhr aus unbekanntem Grund miteinander in Streit geraten.

Im Zuge der Streitigkeiten griffen zwei Männer im Alter von 24 und 30 Jahren auch zu einem Hammer und einem Messer. Ein 37-jähriger Mann erlitt eine leichte Stichverletzung am Bein. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen die drei Beteiligten wurden Strafverfahren wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.