Buchholz: Vandalismus am Gymnasium

Buchholz - In der Nacht zu Sonntag kam es am Gymnasium am Kattenberge zu Vandalismus. Unbekannte hatten zwei Fensterscheiben mit Steinen beworfen und mit Farbe die Fassade beschmiert.

In der Vergangenheit war es bereits mehrfach zu Beschädigungen von Fensterscheiben an der Schule gekommen.



Die Polizei nimmt Hinweisender der Telefonnummer 04181 2850 entgegen. dl