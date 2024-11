Buchholz: Zwei Taten durch Tageswohnungseinbrecher

Buchholz - Tageswohnungseinbrecher sind in kurzer Zeit in zwei Häuser eingestiegen. Am Wilhelm-Raabe-Weg drangen sie gewaltsam über die Terrassentür in das Gebäude ein. Am Drögenhorst gelangte die Einbrecher über ein Dachfenster in das Haus.

In beiden Fällen wurden die Räume durchwühlt. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Schmuck. zv