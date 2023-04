Bullenhausen: Heinz Kirsch im Alter von 90 Jahren verstorben

Bullenhausen - Im Alter von 90 Jahren ist bereits am 12. März der Bullenhausener Heinz Kirsch gestorben. Kirsch engagierte sich stark im Schwimmsport. Er initiierte mit das Hallenbad in Over und wirkte auch daran mit, dass es Ende der 1990er Jahre saniert und nicht geschlossen wurde.

Kirsch erwarb sich zudem viele sportliche Auszeichnungen auf verschiedenen Ebenen. So wurde er 1999 beim Verbandstag des Schwimmverbandes Niedersachsen in Osnabrück mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Der Landessportbund verlieh ihm im selben Jahr die silberne Ehrennadel. 2004 verlieh ihm sein Heimatverein den Ehrenring für seine Verdienste um den Schwimmsport und den Verein. Er war zudem Ehrenmitglied im Kreisschwimmverband Harburg Land

Darüber hinaus war er von 1986 bis 2017 Vorsitzender des Heimatvereins Bullenhausen. 2004 wurde Kirsch mit dem Bürgerpreis des Landkreises Harburg ausgezeichnet. dl