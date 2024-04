Bullenhausen & Ramelsloh: Ortsverwaltungen werden vorerst geschlossen

Landkreis - Die Ortsverwaltungen Bullenhausen und Ramelsloh bleiben ab dem 25. April (Ramelsloh) und 26. April (Bullenhausen) vorerst geschlossen bleiben. Grund sind personelle Engpässe in der Ordnungsabteilung der Gemeinde Seevetal, auch bedingt durch die personalintensiven Vorbereitungen für die kommende Europawahl am 9. Juni.



Die beiden kleineren Ortsverwaltungen waren zuletzt bereits jeweils nur für einen Vormittag pro Woche geöffnet. Die übrigen vier Ortsverwaltungen in Meckelfeld, Maschen, Fleestedt und Hittfeld bleiben nach Terminvereinbarung zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. dl