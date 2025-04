Cranz: Parkplatz wieder offen

Cranz - Seit Ostern ist der Parkplatz am Ortseingang in Cranz wieder geöffnet. Die Findlinge an der Zufahrt sind entfernt worden. Der Parkplatz ist im Eigentum der Finanzbehörde.

Gurdrun Schittek von den Grünen fordert jetzt eine Sanierung. "Zur Förderung des Tourismus im Alten Land sollte der Platz in Zukunft instand gesetzt werden, damit er verkehrstüchtig ist und als öffentlicher Parkplatz ausgewiesen werden kann", so Schittek. "Zur Zeit gibt es leider viel Schlaglöcher und das Schild der Firma Gladigau, die die Verwaltung für die Finanzbehörde übernommen hat, ist nicht gerade einladend."