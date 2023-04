Cranz: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Cranz - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Estebogen sind in der Nacht zum Dienstag zwei Bewohner verletzt worden. Kurz nach 1 Uhr war die Feuerwehr in die Straße alarmiert worden. Dort war es zu einem Wohnungsbrand im dritten Stock gekommen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich bereits alle Hausbewohner in Freie gerettet. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell in den Griff. In der betroffenen Wohnung waren fünf Personen. Ein Mann (39) und eine Frau (44) kamen wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Warum es zu dem Feuer kam, stand zunächst nicht fest. Die Wohnung selbst ist nicht mehr bewohnbar. zv