Eckel: Fußgänger lief bei Rot auf die Fahrbahn - Auffahrunfall

Eckel – Auffahrunfall in Eckel: Am Donnerstag lief ein 59-jähriger Fußgänger trotz der für ihn Rotlicht zeigenden Ampel, gegen 18.10 Uhr an der Kreuzung der Bürgermeister-Glade-Straße, über die Fahrbahn.

Ein 41-jähriger Mann, der mit seinem Auto rechts abbiegen wollte, erkannte den dunkel gekleideten Fußgänger erst im letzten Moment und machte eine Vollbremsung. Zu einem Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam es nicht. Allerdings fuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem BMW auf den Audi des 41-Jährigen auf.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden.