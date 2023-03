Ehestorf: Einbrecher erbeuten Schmuck und Tresor

Ehestorf - In der Straße Sniers Achterhoff sind am Mittwoch zwischen 19:50 Uhr und 20:30 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie waren im rückwärtigen

Bereich des Gebäudes auf den Balkon geklettert und hatten die Tür aufgehebelt.

Aus dem Haus haben die Einbrecher unter anderem Schmuck und einen Tresor entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Buchholz bittet um Hinweise unter Telefon 04181/2850. dl