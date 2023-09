Stelle: Diebe schleichen sich in Haus

Stelle - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr, kam es an der Straße Kreuzdeich zu einem Diebstahl aus einem Zweifamilienhaus. Während die Bewohner kurz abwesend waren, schlichen sich die beiden Täter durch eine vermutlich offenstehende Tür in das Haus und durchsuchten es.

Hierbei erbeuteten sich nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Als die Bewohner zurückkehrten, flüchteten die Diebe durch ein Fenster über ein Vordach. Trotz einer umfangreichen Fahndung konnten die beiden entkommen. Die Polizei wertet jetzt Videoaufzeichnungen aus, die die beiden Täter zeigen. cb